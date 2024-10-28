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У підручниках з української мови для 7 класу виправили карту України — раніше на ній не було Криму

28 жовтня 2024, 16:42

У підручниках з української мови для 7 класу виправили карту України — раніше на ній не було Криму

У підручниках з української мови для 7 класу виправили карту України — раніше на ній не було Криму

У підручнику з української мови для 7 класу авторства філолога Анастасії Онатій та історика Тараса Ткачука виправили піктограму у формі карти України, яка раніше була без тимчасово окупованого Криму. Тепер вона містить зображення півострова. Про це повідомляє сайт «Чітомо», посилаючись на видавництво «Літера ЛТД».

Перед подачею оригінал-макета нового тиражу до друку провели додаткову перевірку змісту. Наразі друк вже завершили та з 28 жовтня 2024 року підручники відправляють із друкарні в області.

 За даними представників видавництва, школи матимуть новий тираж підручників орієнтовно до грудня 2024 року, якщо не буде логістичних проблем. Проте наголошують на факторі воєнного стану.

 Щоб у майбутньому не допускати подібних помилок, макети для підручників «Літера ЛТД» перевірятимуть незалежні експерти.

Крім того, видавництво «Літера ЛТД» ініціює створення загальнодоступної єдиної бази карток, які слід використовувати для підготовки шкільних підручників.

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