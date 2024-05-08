Для мешканців Харківської області розмір субсидії на електроенергію збільшили вп'ятеро — Кабмін

Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для мешканців Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністра Денис Шмигаль у Telegram.

«Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема, збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для мешканців Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові виникли серйозні проблеми з електропостачанням через дії російських військ, які атакували енергетичні об'єкти. Це призвело до масштабних відключень електрики у місті та області. Місто залишилося без світла після обстрілу 22 березня, після чого було введено графіки.

Також повідомлялося про розширення графіка відключень електроенергії у регіоні з 1 травня. Тепер відключення відбуваються не лише вдень, а й уночі.