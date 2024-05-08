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У Єврокомісії пояснили, чому продовжують називати Путіна «президентом» Росії

08 травня 2024, 17:10

У Єврокомісії пояснили, чому продовжують називати Путіна «президентом» Росії

У Єврокомісії пояснили, що Євросоюз поки що не відмовився визнавати Володимира Путіна «президентом» Росії, оскільки з цього питання не дійшли консенсусу всі держави-члени. Про це речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив на брифінгу в Брюсселі в середу, 8 травня, пише видання «Європейська правда».

Стано зазначив, що подібні рішення мають бути ухвалені всіма державами-членами.

«Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у разі лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію. Щодо Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, узгодженої 27 країнами, яка стверджує, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії», — сказав Стано.

Стано додав, що ЄС висловив консенсусну позицію щодо так званих «виборів президента» в Росії у заяві від 18 березня, яку узгодили усі 27 держав-членів. У заяві Євросоюз розкритикував російські «вибори» як такі, що відбувалися з численними обмеженнями без участі реальної опозиції, і проводилися, зокрема, і на окупованих територіях України.

«Тому повторю — позиція ЄС щодо Білорусі, Сирії та Венесуели, приміром, була узгоджена 27 країнами-членами щодо визначення того, як ми розглядаємо людей, які залишилися при владі... У випадку Росії... немає загальноєвропейської позиції про те, чи визнаємо ми Путіна легітимним президентом», — сказав Стано.

Він також запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій «інавгурації» Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

Він сказав, що «ця подія у Москві була скоріше протокольним питанням», і що посол Євросоюзу у Москві на церемонії не був.



Нагадаємо, 7 травня у Москві пройшла так звана «інаугурація» Володимира Путіна. Він вп'яте очолив російську державу, але тепер — до 2030 року.

Україна не визнала Путіна демократично обраним на виборах цього року і легітимним президентом РФ, а також закликала зробити те саме інші країни та міжнародні організації.

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