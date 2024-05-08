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У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання від армії — Арахамія

08 травня 2024, 17:42

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання від армії — Арахамія

Парламент розглядає дві моделі економічного бронювання, зараз тривають дискусії. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія під час брифінгу у парламенті.

«Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони у дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара із міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових — це наші гроші у вигляді мит та податків. З іншого боку, щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Але тут є питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії», - сказав Арахамія.

За словами Арахамії, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.

Друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних.

«Наприклад, медіа. Умовно кажучи, ви маєте 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде, керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Нині мінімальна — 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану людину сплачується щомісяця. Це окремо від податків», - уточнив голова фракції СН.

На думку Арахамії, якусь із моделей економічного бронювання все-таки буде введено.

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