Депутати підтримали законопроект щодо мобілізації ув'язнених

Рада підтримала законопроект щодо мобілізації ув'язнених. Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

У середу, 8 травня, Верховна Рада ухвалила законопроект №11079-1 про мобілізацію деяких категорій ув'язнених. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Згідно з підсумками голосування: «за» проголосували 279 народних депутатів; «проти» — 0; «утрималися» — 40;

Як зазначив Железняк, із законопроекту прибрали ризики щодо антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет.

Зокрема, мобілізуватись із в'язниці не зможуть: депутати; частина топ-корупціонерів; винні у тяжких злочинах — наприклад, у вбивствах, зґвалтуваннях.

Нагадаємо, 10 квітня депутати Верховної Ради ухвалили у першому читанні законопроект про мобілізацію засуджених.