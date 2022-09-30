У Москві показали площу «ДНР»

У Москві

У Москві у РФ завершено благоустрій площі «ДНР». Про це повідомляють російські ЗМІ.



Зокрема, зазначається, що закінчено роботи з благоустрою.



«Роботи проводилися в межах комплексного благоустрою Конюшківської вулиці... На новій площі розширена та замощена плиткою пішохідна зона розміром понад чотири тисячі квадратних метрів. Дерева, які росли там, — дорослі липи, клени та ялинки — зберегли, а поряд розбили газон та квітники з багаторічників, поставили лавки для відпочинку», — йдеться у повідомленні.



Також у РФ повідомляють, що передбачили можливість встановлення на площі пам'ятника учасникам незаконних збройних формувань — так званим «захисникам Донбасу».





Раніше повідомлялося, що безіменну територію перед посольством США у Москві вирішили перейменувати на площу «Донецької народної республіки».