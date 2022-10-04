Зеленський назвав звільнені населені пункти на Херсонщині

Українська армія має успіхи на півдні та сході України, повідомив президент Володимир Зеленський.



«Сьогодні є добрі новини з передовою. Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни досить швидкий та потужний рух у рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень», — сказав він у відеозверненні.



Зеленський уточнив, що «це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Донбасі разом»



«Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі», — сказав глава держави.