Зеленский назвал освобожденные населенные пункты на Херсонщине

Украинская армия имеет успехи на юге и востоке Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.



«Сегодня есть хорошие новости с передовой. Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю», — сказал он в видеообращении.



Зеленский уточнил, что «это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе»



«В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список... Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли», — сказал глава государства.