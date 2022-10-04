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Зеленский назвал освобожденные населенные пункты на Херсонщине

04 октября 2022, 23:00

Зеленский назвал освобожденные населенные пункты на Херсонщине

Украинская армия имеет успехи на юге и востоке Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня есть хорошие новости с передовой. Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю», — сказал он в видеообращении.

Зеленский уточнил, что «это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе»

«В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список... Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли», — сказал глава государства.

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Люди
Владимир Зеленский
Места
Харьковская область

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