У Кремінній російські окупанти відключили зв'язок — Гайдай

05 жовтня 2022, 08:51

У Кремінній російські окупанти відключили зв'язок — Гайдай

У Кремінній Луганській області російські окупанти відключили зв'язок та виписали з лікарні всіх цивільних пацієнтів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він припускає, що без зв'язку залишили мешканців міста окупанти, бо побоюються співпраці їх із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині.

Значні щоденні втрати особового складу, за даними Гайдая, російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову населення з окупованих територій України. Чоловіків із Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу спрямовують на доукомплектування підрозділів, які зазнали найбільших втрат, а у центрах підготовки, які облаштовані на території регіону, готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих у місцях позбавлення волі.

Також Гайдай розповів, що деякі озброєні формування повертаються до РФ. Зокрема, як він зазначив, особовий склад навчального центру Молькіно Краснодарського краю відбув у зворотному напрямку до Приморсько-Ахтерського у зв'язку з нездатністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням військовослужбовців.

Лікарням у Кремінній окупанти дозволили приймати виключно поранених військових, тому, за даними Луганської ОВА, з місцевих медичних закладів вивезли цивільних пацієнтів, навіть тяжких хворих.

«4 жовтня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога», — повідомив керівник ОВА.

Також Сергій Гайдай розповів, що ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу російських військ за добу.

«Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли низку населених пунктів. Зокрема:

- на Краматорському напрямку: Білогорівка, Серебрянка, Спірне;
- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка, Білогорівка, Майорськ», - написав Гайдай.

4 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованій Камишевасі російські війська знищили 150-метрову телевежу.

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