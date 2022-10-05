У звільненому Лимані врятували контуженого ведмедя

05 жовтня 2022, 22:20

У звільненому Лимані врятували контуженого ведмедя

У звільненому Лимані Донецької області зоозахисники врятували контуженого ведмедя. Він був закритий у вольєрі у приватному зоопарку, повідомили в організації UAnimals.

Як зазначається, окупанти жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувалися, але ведмідь залишився живим. Однак він у жахливому стані і контужений від снаряда, що потрапив до будинку, де той сидів. За три метри від вольєра ведмедя все зруйновано.

Команда волонтерів відвезе ведмедя до Центру порятунку диких тварин на лікування. А потім, коли стан звіра покращиться, його відвезуть на реабілітацію до «Парк хижаків "Арден"» у Хмельницькій області.

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