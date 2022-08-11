Чи евакуюють сім'ї з домашніми тваринами, пояснила Верещук

Люди, які планують евакуюватися, можуть брати з собою домашніх улюбленців. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему евакуації.



«Іноді людина не ухвалює рішення евакуюватися, лише тому, що нікуди подіти домашню тварину», — зазначила Верещук.



І кинути на свавілля тварину неможливо, наголосила міністерка. Тому, пояснила вона, було ухвалено рішення дозволяти евакуюватися з домашніми тваринами.



За словами міністерки, у місцях компактного проживання іноді виникають конфлікти через котів та собак. Однак усі відповідальні за розселення ВПО повинні сприяти тому, щоб домашні улюбленці переїжджали зі своїми господарями.



«Ми маємо зробити все, щоб для таких сімей були створені умови», — резюмувала Верещук.