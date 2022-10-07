У деокупованому Лимані відновлено роботу відділення поліції

У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області відновлено роботу відділення поліції. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що під час окупації у відділенні базувалися «правоохоронні органи «ДНР».



Поліцейські доставляють гуманітарні вантажі, розміновують місто, документують воєнні злочини РФ. Також повідомляється, що від мешканців отримано інформацію про щонайменше 39 поховань людей – як по одному, так і групових. За попередньою інформацією, серед загиблих є цивільні та військові.



«З 800 перевірених на цей час будинків повністю зруйнований кожен 10-й. У Лимані немає світла, води, опалення та мобільного зв’язку. Через зруйновані автошляхи логістика є дуже важкою, проте щодня поліція спільно з Донецькою ОВА доставляє гуманітарну допомогу», - написали поліцейські.



Також зазначається, що у відпрацюванні задіяні всі служби: кримінальний та превентивний блоки, слідство та криміналісти, кінологи, вибухотехніки, спецпідрозділи КОРД та РПОП. Забезпечено патрулювання груп швидкого реагування. До відновлення лікувальних закладів першочергову медичну допомогу людям надають парамедики.



«За кілька днів уже вилучено близько 400 вибухонебезпечних предметів, виявлено скупчення російської техніки, у тому числі збитий літак. Під час контрдиверсійних заходів перевірено близько 500 осіб, встановлено випадки колабораційної діяльності», – повідомили правоохоронці.



Крім того, вказується, що поліцейські виявляють тіла прямо на вулицях. Серед них, за попередніми даними, є військові РФ, продовжується «відбір зразків ДНК для ідентифікації загиблих».

Раніше поліцейські повідомляли , що російські окупанти зруйнували 26 житлових будинків на Донбасі за минулу добу.