У низці областей України прогриміли вибухи

10 жовтня 2022, 09:02

У низці областей України прогриміли вибухи

У Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях пролунали вибухи. Про це повідомляють представники місцевої влади, а також ЗМІ.

У Дніпрі пролунала серія вибухів, від ударної хвилі у деяких будинках повилітали вікна. Мер міста Борис Філатов попередив, що можливі ще обстріли та закликав городян бути у укриттях.

Вибухи на Хмельниччині підтвердив голова ОВА Сергій Гамалій. За його інформацією, працює ППО.

На Київщині також прогриміли вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

У будинках кількох районів Львова та Житомира після ударів, за даними ЗМІ, зникло світло.

«Україна під ракетним обстрілом. Є інформація про удари в багатьох містах країни. В наслідок обстрілів постраждали цивільні.», — написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко та закликав бути у укриттях.



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