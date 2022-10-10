У низці областей України прогриміли вибухи

У Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях пролунали вибухи. Про це повідомляють представники місцевої влади, а також ЗМІ.



У Дніпрі пролунала серія вибухів, від ударної хвилі у деяких будинках повилітали вікна. Мер міста Борис Філатов попередив, що можливі ще обстріли та закликав городян бути у укриттях.



Вибухи на Хмельниччині підтвердив голова ОВА Сергій Гамалій. За його інформацією, працює ППО.



На Київщині також прогриміли вибухи, повідомлялося про роботу ППО.



У будинках кількох районів Львова та Житомира після ударів, за даними ЗМІ, зникло світло.



«Україна під ракетним обстрілом. Є інформація про удари в багатьох містах країни. В наслідок обстрілів постраждали цивільні.», — написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко та закликав бути у укриттях.





