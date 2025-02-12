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Після дзвінка Путіну Трамп поговорив із Зеленським (доповнено)

12 лютого 2025, 20:30

Після дзвінка Путіну Трамп поговорив із Зеленським (доповнено)

Після дзвінка Путіну Трамп поговорив із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп поговорили телефоном увечері 12 лютого. Про це повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин.

Американська та українська сторони обговорили можливість досягнення миру та співробітництво на рівні команд, розповів Володимир Зеленський.

 «Щойно говорив з Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливість досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», — написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент України зазначив, що під час розмови також обговорювалися його попередні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессантом, а також підготовка нової угоди щодо безпеки, економічної та ресурсної взаємодії.

«Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним», — додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна залишається країною, яка найбільше зацікавлена у закінченні війни.

«Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий світ. Як сказав Президент Трамп, let's get it done», — наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що сторони домовилися про подальші контакти та зустрічі.

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Раніше Дональд Трамп заявив, що поговорив з Володимиром Путіним і розмова була дуже продуктивною. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність усунення «першопричин конфлікту» і погодився з президентом США, що довгострокове врегулювання можливе шляхом переговорів.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місця
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