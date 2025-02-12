Ще двоє українських дітей залишили окуповану територію

Двох дітей вдалося вивезти із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Серед врятованих — 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки сім'ї нарешті вдалося возз'єднатися із рідними в Україні. 17-річний юнак із сім'єю прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім'я вирішила виїхати», — повідомив Єрмак.



Сьогодні вони вже всі разом у безпеці на підконтрольній території України, додав голова ОП.



Діти виїхали у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

З початку 2025 року із тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 українців. Серед них дитина, пенсіонери та маломобільні громадяни. Також Україні вдалося повернути додому ще вісьмох дітей із тимчасово окупованого Криму.