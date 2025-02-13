В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення

Унаслідок відключення електроенергії в Донецьку зупинилися кілька котелень. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін із посиланням на дані ДП «Донбастеплоенерго».



Без опалення залишаються 478 житлових будинків, 11 шкіл, 18 дитячих садочків, 8 лікувальних установ і 52 об'єкти соціальної сфери в Куйбишевському, Київському та Ворошилівському районах.



Наразі тривають відновлювальні роботи, проте терміни усунення аварії не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині стартував опалювальний сезон, стало відомо скільки будинків отримують тепло.