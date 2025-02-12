З 1 березня ціни на 100 ключових медикаментів в Україні мають знизитися на 30% — Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на засіданні 12 лютого ухвалила рішення про регулювання цін на ліки, щоб зробити їх більш доступними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.



«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів з 1 березня — на найважливіші ліки для наших людей», — заявив глава держави.



Президент наголосив, що уряд має надати суспільству всі деталі цього процесу.



«Зміни мають бути відчутні та позитивні для мільйонів українців. Це персональна відповідальність чиновників і конкретно міністра охорони здоров'я», — зазначив Зеленський.



Ще 5 лютого президент жорстко розкритикував ситуацію в аптечному секторі та зажадав конкретних кроків щодо зниження вартості медикаментів. Він попередив, що у разі бездіяльності будуть кадрові рішення.



«Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, саме міністра охорони здоров'я, Антимонопольного комітету», — заявляв президент.



10 лютого Зеленський анонсував засідання РНБО з цього питання, назвавши ціни на ліки «абсолютно неадекватними». Він наголосив, що аптечні мережі та виробники мають створити більш доступні умови для українців.



За інформацією видання «Інтерфакс-Україна», питання ціноутворення на ринку ліків порушувалося ще у грудні під час наради президента з бізнесом. За даними ЗМІ, одним із ініціаторів обговорення виступила фармацевтична компанія «Дарниця».