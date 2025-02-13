Війська Росії вдарили по Херсону: «приліт» у багатоповерхівку, є поранені

Наслідки обстрілу Херсона Фото: кадр із відео

Вранці 13 лютого російські окупанти обстріляли житлові будинки у Центральному районі Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Зафіксовано «приліт» у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка. У постраждалих – мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, що армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донецької області, внаслідок чого поранені чотири людини.