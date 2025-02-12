Підсумки «Рамштайну»: Україна отримає озброєння та підтримку на мільярди доларів

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі заявив про масштабні зобов'язання партнерів щодо подальшої військової підтримки Києва після засідання у форматі «Рамштайн».



«Україна залишає цю зустріч за підтримки членів цієї групи, за підтримки зброї та боєприпасів на мільярди доларів, які вони зобов'язалися сьогодні надати, щоб бійці були озброєні, щоб допомогти посилити тиск на Путіна, щоб допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів, щоб допомогти наблизити міцний світ», — заявив Хілі.



За його словами, майже 50 країн підтвердили свою відданість продовженню та збільшенню допомоги Україні у її боротьбі за свободу та незалежність.



Міністр заявив, що Європа вже робить те, чого закликав міністр оборони США Піт Хегсет, — активізували допомогу Україні.



Також стало відомо про низку рішень різних країн щодо військової підтримки України.

Допомога від Нідерландів: бронетехніка, танки та F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про постачання Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для евакуації поранених.



«Вже 3 роки українці невпинно борються за своє майбутнє. А з цим наша свобода та безпека. Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро. Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку», — заявив він.



Крім того, Нідерланди передали Україні останню партію обіцяних бойових танків Т-72 спільно з Чехією та США.



Також Україна нещодавно здобула нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів. З міркувань безпеки Міноборони країни не розкриває точну кількість переданих літаків.

Норвегія приєдналася до коаліції дронів і посилює підтримку

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік оголосив про вступ країни до коаліції безпілотників, зазначивши критичну важливість дронів для оборони України.



«Україна гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від російсько-агресорської війни. Безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», — заявив він.



Норвегія вже виділила 700 мільйонів крон на багатонаціональну ініціативу щодо закупівлі дронів для України. У 2025 році планується спрямувати додаткові кошти із програми Нансена на розвиток безпілотних технологій.



Норвегія також залишається активним учасником коаліцій з безпеки на морі (спільно з Великобританією), протиповітряної оборони (під керівництвом Німеччини та Франції) і тепер входить до коаліції дронів, яку очолює Латвія та Великобританія.

Німеччина передасть Україні 100 ракет IRIS-T

Після засідання «Рамштайн» Німеччина підтвердила подальшу військову підтримку України, зокрема постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T найближчим часом.



«Майбутню підтримку України у вигляді матеріальної допомоги та військового вишколу було підтверджено на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якій взяли участь понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці та оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом», — заявила німецька делегація в НАТО.



Як повідомлялося, під час засідання у січні 2025 року країни-учасниці «Рамштайн» узгодили так звані дорожні карти, які визначають стратегічні цілі окремих коаліцій можливостей.



Ці коаліції, створені у 2023 році, координують допомогу Україні у короткостроковій перспективі та сприяють зміцненню її обороноздатності у довгостроковій перспективі.