На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

У місті Сіверськодонецьк Луганської області окупанти для учнів дев'ятих класів організували профорієнтаційні заходи. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, в якості роботодавців – представники російського військкомату, які агітують вибрати потрібну спеціальність, тобто укласти контракт з армією РФ.



«За новим російським законодавством молоді дозволяється обійти строкову службу й одразу направитися до зони бойових дій», – зазначив Лисогор.

Нагадаємо, що у зруйнованій Попасній на Луганщині залишилося 250 жителів, населення міста скоротилося у 80 разів.