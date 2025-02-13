У Липецькій області після атаки БПЛА постраждала людина і відключалася електрика

У Липецькій області за ніч зафіксували атаку 12 БПЛА. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі 12 безпілотників атакували Липецьку область. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



За словами губернатора Ігоря Артамонова, внаслідок падіння уламків постраждала співробітниця станції аерації. Також у місті зафіксовано відключення електроенергії.



За даними місцевих жителів, енергопостачання вже відновлено. Офіційна влада не уточнює, які об'єкти могли стати метою атаки.



Нагадаємо, за підсумками «Рамштайну» Україна отримає озброєння та підтримку на мільярди доларів.