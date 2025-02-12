СБУ затримала керівника Штабу Антитерористичного центру за шпигунство на користь ФСБ

Голова СБУ затримав «щура», який працював на ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила і затримала високопоставленого чиновника, який працював на російські спецслужби. Зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ.







Операцію особисто очолив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, було задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності агента ФСБ.



Малюк також входив до оперативно-слідчої групи, що займалася розробкою зрадника, і безпосередньо доповідав про хід спецоперації президенту України Володимиру Зеленському.



«Ми використовували весь спектр оперативно-технічних заходів, включно з шифрованими закладками в гаджетах зрадника - мобільних пристроях і комп'ютерах. Ми фактично контролювали всі його дії, фіксували збір і передачу інформації ворогу», - зазначив Малюк.



Крім того, через зрадника українська спецслужба тривалий час передавала російській стороні дезінформацію. Василь Малюк наголосив, що процес «самоочищення» СБУ триває, і будь-які спроби ворога впровадити своїх агентів будуть припинятися.