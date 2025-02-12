Окупанти протягом доби завдали майже 4 тисяч ударів по Донеччині, це рекордне число — ОВА

Наслідки атак в Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська завдали рекордної кількості ударів по Донецькій області протягом доби, 11 лютого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Найскладніша доба на Донеччині, вперше ворог обстріляв 3933 рази. Таких обстрілів ще не було. Три людини отримали поранення», — зазначив він.



За словами Філашкіна, окупанти для атаки використовували ствольну артилерію, FPV-дрони, лише 25 керованих авіабомб росіяни скинули на Костянтинівку, Дружківку та Покровськ.



Крім того, 91 людину вдалося вивезти з лінії фронту, з них — 18 дітей.



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