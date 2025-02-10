В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко

В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Клименко. Фото: телеграм

Володимир Клименко, колишній голова фракції «Опозиційної платформи - За життя» (ОПЗЖ) у Маріупольській міській раді, помер. Про це повідомив ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.



«Просто факт, тому що співчуття людині, яка повноцінно доклалася до початку війни своєю політичною діяльністю, немає і не може бути. Одним ворогом України менше», - написав Андрющенко.



Нагадаємо, що 14 квітня 2022 року співробітники Державного бюро розслідувань викрили Клименка за проведення антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку Росії.



Клименко впродовж кар'єри співпрацював із Віктором Януковичем, Віктором Медведчуком і Наталією Королевською. Він активно просував проросійські наративи, виступав за відновлення економічних зв'язків із Росією та підтримував агресію проти України.