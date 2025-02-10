Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко

10 лютого 2025, 14:45

В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко

В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Клименко. Фото: телеграм В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Клименко. Фото: телеграм

Володимир Клименко, колишній голова фракції «Опозиційної платформи - За життя» (ОПЗЖ) у Маріупольській міській раді, помер. Про це повідомив ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

«Просто факт, тому що співчуття людині, яка повноцінно доклалася до початку війни своєю політичною діяльністю, немає і не може бути. Одним ворогом України менше», - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що 14 квітня 2022 року співробітники Державного бюро розслідувань викрили Клименка за проведення антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку Росії.

Клименко впродовж кар'єри співпрацював із Віктором Януковичем, Віктором Медведчуком і Наталією Королевською. Він активно просував проросійські наративи, виступав за відновлення економічних зв'язків із Росією та підтримував агресію проти України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Клименко
Місця
Маріуполь Донецька область Україна
Інше
окупація ОПЗЖ колаборант

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:45
В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко
13:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:40
В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
11:28
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження
21:00
Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
09:06
Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
11:59
Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
17:40
Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла
11:58
На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд
09:48
Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими
22:15
Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області
усі новини
19:20
ЗСУ просунулися вздовж траси у Курській області – ISW
18:41
Російська армія накопичує сили для активних штурмів Часового Яру – ЗСУ
17:55
Українські танки знищили будівлю з російською піхотою в Донецькій області: кадри
17:54
Окупанти вдарили по селищу в Покровській громаді: поранена одна людина
17:43
У Краматорську під час обстрілу армії РФ загинув вчитель
17:30
Росіяни обстріляли Куп'янськ: постраждала 98-річна жінка
17:25
ЗСУ відбили у російських військ позиції одразу у двох місцях на Покровському напрямку – DeepState
16:55
Кількість поранених через удар по Донецькій області зросла до 17, поліція рятувала постраждалих
16:29
У Костянтинівці через російський обстріл без газу залишилося понад 370 квартир і 8 приватних будинків
16:20
У Бєлгородській області літак «впустив» ракету біля житлового будинку
16:19
Росіяни шість разів намагалися встановити прапори РФ у різних частинах Торецька: у ЗСУ розповіли, для чого
15:37
У Європі готують масштабну операцію із захоплення російських танкерів з нафтою в Балтійському морі — Politico
15:35
Структура «Ростеха» закупить американське і німецьке обладнання на 720 млн рублів для виробництва РЕБ — розслідування
15:35
Ще 17 українців виїхали з окупації — Лубінець
15:15
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла
14:59
РФ не захопила Велику Новосілку, у селищі точаться бої
14:45
В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко
13:59
ЗСУ розбили колону окупантів під Великою Новосілкою
13:40
У Львові чоловік втік від ТЦК і потрапив під колеса автомобіля
13:35
Російський наступ сповільнився через українські контратаки — Le Figaro
усі новини
ВІДЕО
Знищена будівля з російською піхотою на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські танки знищили будівлю з російською піхотою в Донецькій області: кадри
10 лютого, 17:55
Результат обстрілів ЗС РФ Донецької області. Фото: кадр із відео Кількість поранених через удар по Донецькій області зросла до 17, поліція рятувала постраждалих
10 лютого, 16:55
Голова АМКУ Павло Кириленко. Фото: facebook pavlokyrylenko Директор НАБУ прокоментував розслідування справи голови АМКУ
10 лютого, 13:05
У центрі окупованого Донецька вночі пролунали вибухи. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
10 лютого, 11:40
Детонація після удару по снаряду росіянином. Фото: кадр із відео Російський окупант намагався розмінувати снаряд палицею — стався вибух
10 лютого, 11:25
Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО. Фото: кадр із відео МОУ Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО для стримування РФ
10 лютого, 10:20

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір