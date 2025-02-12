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У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові

12 лютого 2025, 15:00

У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові

Тимчасово захоплений Донецьк перебуває у стані екологічної та інфраструктурної катастрофи. Від цього страждає і населення, і бойовики. Про це повідомляє рух «Жовта Стрічка».

Російські військові з інвалідністю скаржаться, що не можуть скористатися каналізацією, а пункти підвезення води знаходяться далеко від будинків.

«У сотень тисяч людей води у кранах немає місяцями. Почалося це після того, як російське Міноборони збудувало водовід Дон-Донбас, який з перших місяців експлуатації показав себе абсолютно недієздатним», — йдеться у повідомленні.

У місті проходять зустрічі «місцевої влади» з «ветеранами сво». Однак окупаційна адміністрація розповідає, що займається питанням, але бойовики залишаються ні з чим і чекають на наступну зустріч.

Раніше ми писали, що жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу кілька районів вишикувалися з плакатами «БОМЖІ».

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