Головне за день: Удар по Краматорську. Трамп каже, що вже «досягає прогресу» у переговорах

Політика



Президент США Дональд Трамп знову заявив, що планує припинити війну між Росією та Україною. Він також повідомив, що Білий дім уже «досягає прогресу» у переговорах між обома сторонами. Про це пише агентство Reuters.



Країни Європи проводять закриті переговори щодо масштабних захоплень російських танкерів у Балтійському морі з обговоренням можливих дій на основі міжнародного законодавства, включаючи звинувачення у екологічних злочинах чи піратстві. Про це пише видання Politico.



Суспільство



Помер Володимир Клименко, колишній голова фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Маріупольській міськраді. У 2022 році ГБР викрило Клименка у проведенні антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку Росії.



Бойові дії



Окупанти вдарили по селищу Леонтовичі Покровської громади, поранено одну людину. У Краматорську під час обстрілу армії РФ загинув учитель. У Куп'янську постраждала 98-річна жінка.



9 лютого російські війська скинули 10 авіабомб на Костянтинівку та Краматорськ. Внаслідок атаки загинула одна людина, 17 отримали поранення. Наразі задокументовано понад 100 руйнувань. У Костянтинівці через російський обстріл без газу залишилося понад 370 квартир та 8 приватних будинків.



Вночі у тимчасово окупованому Донецьку пролунало кілька вибухів, епіцентром став район Шахтарської площі. Очевидці повідомляють про мінімум сім вибухів, а також активну роботу ППО над містом. Також повідомляють про розбиті вікна у Свято-Воскресенському храмі на Шахтарській площі.



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення мешканця Горлівки, пошкодження багатоквартирного будинку та легкового автомобіля.



У січні поточного року темпи наступу російських військ в Україні сповільнилися . Якщо у грудні російські сили захопили 416 км², а листопаді — 714 км², то січні цей показник становив лише 331 км². Про це пише французьке видання Le Figaro.



За даними американського Інституту вивчення війни, українська армія нещодавно просунулася вздовж траси 38K-028 «Суджа-Обоянь» на південний захід від села Російська Конопелька.



За останні два дні в Росії дрони атакували вертолітний завод «Ростеха», нафтопровід «Куйбишев-Лисичанськ», нафтобазу, три НПЗ та станцію ЛВДС.