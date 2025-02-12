Путін та Трамп поговорили: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорив із Володимиром Путіним і розмова була дуже продуктивною. За його словами, вони обговорили Україну, Близький Схід, питання енергетики та низку інших тем.



Трамп заявив, що вони з Путіним погодилися із необхідністю зупинити війну, яку РФ веде проти України. Контакти російських та американських чиновників продовжаться.



Путін і Трамп говорили майже півтори години, обговорювався обмін громадян Росії та США, повідомили у Кремлі.



Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін у розмові з Трампом відмітив про необхідність усунення «першопричин конфлікту» і погодився з президентом США, що довгострокове врегулювання можливе шляхом переговорів.



За словами Пєскова, обговорювалися іранська ядерна програма, двосторонні відносини РФ та США у сфері економіки.



«Президент РФ запросив президента США до Москви і висловив готовність прийняти американських посадових осіб за тими напрямками роботи, які становлять взаємний інтерес, включаючи і тему українського врегулювання. Путін та Трамп домовилися про продовження особистих контактів, у тому числі про організацію особистих зустрічей», — заявив Пєсков.



Дональд Трамп заявив, що сьогодні зателефонує Володимиру Зеленському за підсумками переговорів із Путіним.

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Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю на Близькому Сході Стіву Уіткоффу налагодити контакти з Росією щодо України.

Нагадаємо, спецпосланник президента США Близьким Сходом Стів Уіткофф, який забрав напередодні з Москви засудженого в Росії американського вчителя Марка Фогеля, зустрічався з Володимиром Путіним. Зустріч тривала три з половиною години.