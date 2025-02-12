Повітряні сили показали роботу мобільних вогневих груп ППО

Робота мобільних вогневих груп ППО. Фото: кадр із відео

Командування Повітряних сил України опублікувало відео, що демонструє бойову роботу мобільних вогневих груп.







«На відео — бойова робота мобільних вогневих груп Повітряного командування "Схід"», - йдеться в описі до ролика.



На кадрах видно, як українські підрозділи ППО відкривають вогонь по російських дронах-камікадзе «Шахед».

Робота мобільних вогневих груп ППО. Фото: кадр із відео

Робота мобільних вогневих груп ППО. Фото: кадр із відео

Робота мобільних вогневих груп ППО. Фото: кадр із відео

Після влучання безпілотники вибухають, загоряються, падають на землю або застряють на деревах.

Раніше армія РФ у ніч на 12 лютого запустила по території України балістичні ракети та дрони. Відомо, що сили протиповітряної оборони збили шість ракет і 71 БПЛА.