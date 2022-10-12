Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20

12 жовтня 2022, 11:29

Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 наступного місяця в Індонезії. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

«Погляньте, він діяв жорстоко. Я вважаю, що він скоїв військові злочини. І тому я не бачу жодних причин зустрічатися з ним зараз», – сказав Байден.

Водночас він зазначив, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив , що не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20.

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