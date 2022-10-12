Сили РФ обстріляли Донецьку область, загинули шестеро людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Чотири смерті зафіксовано у Лимані та дві — у Тернах. Крім того, у Красногорівці було поранено мирного жителя.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 979 мирних жителів. 2377 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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