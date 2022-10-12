Армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі Донецької області

Окупаційні війська минулої доби атакували Донецьку область ракетами та артилерією. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що загинули п'ятеро мирних жителів і ще п'ятьох було поранено.



Протягом доби армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі регіону.



Повідомляється, що зранку триває масований обстріл Авдіївки із РСЗВ «Град».

Російські окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, село Хромове. Задокументовано також удар по смт Щербинівка, який стався в ніч на 11 жовтня, голосно було і на Лиманському напрямку.

Зруйновано школу та господарську споруду.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 180 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 23 100 осіб, у тому числі 3678 дітей, 1226 людей з інвалідністю.

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