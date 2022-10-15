«Записався добровольцем»: Гіркін вирушить на війну в Україну

Колишній командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) вирушить воювати добровольцем до України. Про це повідомляє Telegram-канал «Агентство. Новини».



Як повідомляється, першим про це написав військовий блогер Владлен Татарський. За його інформацією, Стрєлков буде «начальником штабу або замкомандира» одного з добровольчих батальйонів.



Дружина Гіркіна Мирослава Регінська розмістила у своєму ВК вранці у суботу фото чоловіком у військовій формі та написала, що він «скоро вийде на зв'язок».



Раніше стало відомо, що з понеділка, 10 жовтня, Гіркін перестав оновлювати свій Telegram-канал. Це сталося на тлі чуток про можливе кримінальне переслідування військових блогерів у РФ.