Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat

19 липня 2022, 00:34

Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat

Ігор Гіркін (Стрєлков), який у 2014 році був «міністром оборони» в угрупованні «ДНР», користувався «паспортом прикриття», виданим російськими спецслужбами. Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat і The Insider.

Гіркін у 2014 році стверджував, що до 31 березня 2013 року служив у російському ФСБ у званні полковника, а потім був «відрахований із частини». Але, як дізналися розслідувачі, щонайменше з листопада 2014 року по лютий 2016 року він користувався внутрішнім російським паспортом на ім'я Сергій Рунов.

Автори розслідування з'ясували це, вивчивши авіаперельоти по Росії Гіркіна і його дружини — уродженки Донбасу Мирослави Регінської.

Коли Гіркіну видали паспорт на ім'я Сергія Рунова, невідомо. Серія цього паспорта збігається з серіями паспортів, якими користувалися передбачувані співробітники ФСБ, зокрема, пов'язані з отруйниками російського опозиційного політика Олексія Навального.

Також «паспортом прикриття» користувався Ігор Плотницький — голова «ЛНР» у 2014-2017 роках. Паспорт було оформлено на ім'я Ігоря Плотнікова. Як і Гіркін, Плотницький використав його при авіаперельоті з дружиною. Цей паспорт ставився до того ж «діапазону», що й паспорти, якими користувалися передбачувані співробітники ГРУ.

Ігор Гіркін відмовив коментувати журналістам наявність у нього «паспорта прикриття», а його дружина Мирослава Регінська, вислухавши питання, кинула слухавку.

Більше за темою

Люди
Ігор Гіркін Ігор Плотницький
Організації
ДНР ЛНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК ВСЕ
00:34
Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat
00:26
Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай
23:58
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
15:47
Окупантам Маріуполя наказали провести приховану мобілізацію – мер Бойченко
14:32
«ЛНР» призначила бойовика керувати Лисичанськом
13:09
У Маріуполі хлопець вийшов із прапором України до будівлі зруйнованого Драмтеатру
12:11
Поліція ідентифікувала бойовиків «ДНР», які катували полонених у Калінінській колонії
10:54
«ДНР» заявила про трьох поранених від обстрілів за добу
09:43
В окупованому Сєвєродонецьку повністю відсутні централізовані комунікації — Стрюк
22:24
Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►
20:17
Ще один британець опинився у полоні «ДНР»
17:38
У «ДНР» заявили, що під час обстрілу постраждав мешканець Кіровського району Донецька
15:44
ФСБ проводить у Луганській області другу хвилю мобілізації — Гайдай
Усі новини
00:34
Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat
00:26
Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай
23:58
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
22:36
Зеленський: 28 співробітників СБУ буде звільнено
22:12
Влада Сіверська спростувала захоплення міста силами РФ
21:30
Кирієнко перебував в окупованій Новій Каховці під час вибуху – ЗМІ
20:47
«5 канал» та «Прямий» хочуть брати участь в телемарафоні замість медіагрупи Ахметова
19:32
У Новій Каховці знову вибухають склади російських військових – Хлань
19:14
Російські війська обстрілюють всю лінію фронту на Донбасі
19:00
У Дніпрі від обстрілу в п'ятницю загинули 4 людини
17:55
Єгипет проведе тендер на купівлю зерна, але без участі Росії та Європи
17:03
Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:28
У Путіна підтвердили обговорення «зернового коридору» на зустрічі з Ердоганом
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
Усі новини
ВІДЕО
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
18 липня, 23:58
Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►
17 липня, 22:24
У Святогірській лаврі під завалами залишаються загиблі
17 липня, 11:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти