Ігор Гіркін (Стрєлков), який у 2014 році був «міністром оборони» в угрупованні «ДНР», користувався «паспортом прикриття», виданим російськими спецслужбами. Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat і The Insider.



Гіркін у 2014 році стверджував, що до 31 березня 2013 року служив у російському ФСБ у званні полковника, а потім був «відрахований із частини». Але, як дізналися розслідувачі, щонайменше з листопада 2014 року по лютий 2016 року він користувався внутрішнім російським паспортом на ім'я Сергій Рунов.



Автори розслідування з'ясували це, вивчивши авіаперельоти по Росії Гіркіна і його дружини — уродженки Донбасу Мирослави Регінської.



Коли Гіркіну видали паспорт на ім'я Сергія Рунова, невідомо. Серія цього паспорта збігається з серіями паспортів, якими користувалися передбачувані співробітники ФСБ, зокрема, пов'язані з отруйниками російського опозиційного політика Олексія Навального.



Також «паспортом прикриття» користувався Ігор Плотницький — голова «ЛНР» у 2014-2017 роках. Паспорт було оформлено на ім'я Ігоря Плотнікова. Як і Гіркін, Плотницький використав його при авіаперельоті з дружиною. Цей паспорт ставився до того ж «діапазону», що й паспорти, якими користувалися передбачувані співробітники ГРУ.



Ігор Гіркін відмовив коментувати журналістам наявність у нього «паспорта прикриття», а його дружина Мирослава Регінська, вислухавши питання, кинула слухавку.