Проривався на фронт: Екс-командира бойовиків «ДНР» Гіркіна затримали у Криму

13 серпня 2022, 22:12

Проривався на фронт: Екс-командира бойовиків «ДНР» Гіркіна затримали у Криму

Фото затриманого у Криму Ігоря Гіркіна опубликували російські Тelegram-канали Фото затриманого у Криму Ігоря Гіркіна опубликували російські Тelegram-канали

Колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму. Він поголив вуса і їхав із підробленими документами до України. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як заявив соратник Гіркіна Олександр Жучковський, Стрєлков «справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий у Криму».

Жучковський запевняє, що «жодних політичних цілей Стрєлков не ставив і наводити смуту в Новоросії не збирався», а те, що він не може потрапити на фронт — «великий політичний злочин».

Антивоєнний канал «Сіяч вітру» опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім'я Сергія Рунова, з яким екс-командир бойовиків «ДНР» намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році.



«Навряд чи досвідчений і відомий ФСБшник став би їхати по липових документах, якби не мав якихось гарантій або домовленостей», — зазначають у Тelegram-каналі.

Раніше про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття, виданим російськими спецслужбами, заявили розслідувачі Bellingcat і The Insider. Гіркін у 2014 році стверджував, що до 31 березня 2013 року служив у російському ФСБ у званні полковника, а потім був «відрахований із частини». Але, як дізналися розслідувачі, щонайменше з листопада 2014 по лютий 2016 року він користувався внутрішнім російським паспортом на ім'я Сергія Рунова.

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