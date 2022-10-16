«Шахтар» обіграв «Динамо» у чемпіонаті України

Донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» у матчі сьомого туру Української прем’єр-ліги з футболу. Поєдинок на «Арені Львів» завершився з рахунком 3:1.
На 29-й хвилині «гірники» вийшли вперед завдяки голу Олександра Зубкова.
Кияни змогли зрівняти рахунок у дебюті другого тайму — Владислав Ванат відзначився на 46-й хвилині. Однак через дві хвилини Михайло Мудрик знову вивів донеччан уперед.
А на 74-й хвилині Данило Сікан збільшив перевагу «Шахтаря» — 3:1.
Упевнено перемагаємо в українському класико у Львові!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
За «Шахтар» у матчі з «Динамо» забили Зубков, Мудрик і Сікан.
Дякуємо ЗСУ за можливість проведення ігор у рідній країні #Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/5Wj4YetFjc