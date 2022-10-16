«Шахтар» обіграв «Динамо» у чемпіонаті України

Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» у матчі сьомого туру Української прем’єр-ліги з футболу. Поєдинок на «Арені Львів» завершився з рахунком 3:1.



На 29-й хвилині «гірники» вийшли вперед завдяки голу Олександра Зубкова.



Кияни змогли зрівняти рахунок у дебюті другого тайму — Владислав Ванат відзначився на 46-й хвилині. Однак через дві хвилини Михайло Мудрик знову вивів донеччан уперед.



А на 74-й хвилині Данило Сікан збільшив перевагу «Шахтаря» — 3:1.