Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури в Сумській області: є постраждалі

Російські окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури в Роменському районі Сумської області. Є постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.



«Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі. Деталі згодом», - зазначив він.



Учора, 16 жовтня, Сумська область також зазнала обстрілу - противник атакував об'єкти критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв, пошкоджено цивільне аграрне підприємство. Однак через обстріл знову виникли аварійні відключення електроенергії по області.