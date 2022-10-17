Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Сумской области, есть пострадавшие

Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



«Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Детали позже», - отметил он.



Вчера, 16 октября, Сумская область также подверглась обстрелу - противник атаковал объекты критической инфраструктуры. Обошлось без жертв, повреждено гражданское аграрное предприятие. Однако из-за обстрелов снова возникл аварийные отключения по области.