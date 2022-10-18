З'явились фото наслідків обстрілу Курахівської ТЕС у Донецькій області

18 жовтня 2022, 13:05

З'явились фото наслідків обстрілу Курахівської ТЕС у Донецькій області

З'явилися фото наслідків ракетного удару військ РФ по Курахівській ТЕС. Знімки публікують місцеві Telegram-канали.

Раніше мер Курахово Роман Падун повідомив, що російська армія вдарила ракетами по Курахівській ТЕС.

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