«Щоб звинуватити Україну»: Наєв розповів, хто міг підірвати Кримський міст

Масований удар по українських містах не спричинено вибухом на Кримському мосту. Вибух могли влаштувати, аби звинуватити Україну. Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.



«Нам про це достеменно невідомо. З джерел, зокрема з країни-агресора, це могли бути розборки між відповідними силовими відомствами РФ», — розповів Наєв.



Командувач наголосив, що в будь-якому разі це не стало причиною масованого удару по Україні.



«Це було зроблено штучно, щоб звинуватити Україну», — сказав Наєв.



Також генерал-лейтенант повідомив, що командування Об'єднаних сил не причетне до подій на мосту, і він дотримується версії про те, що відомо: про розборки всередині Росії.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух, через що на одній з гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей.



За версією російського слідства, вибухнула вантажівка, в якій знаходилася вибухівка. ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми підозрюваних.



Вже 8 жовтня автомобільний рух по вцілілій гілці мосту було відновлено. При цьому фури поки що не пропускають, для них між Кримом та Краснодарським краєм РФ організували поромну переправу. Увечері того ж дня було запущено рух поїздів мостом.



Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мості влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.



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