У Києві 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезон

Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнеться опалювальний сезон. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мера столиці Віталій Кличко.



«Всі будівлі за технологічним графіком почнуть підключати до системи теплопостачання… Рішення про старт опалювального сезону ми прийняли заздалегідь через погодні умови. Поступове похолодання та низька температура вночі», - йдеться у повідомленні.



За його словами, комунальні служби провели усі підготовчі роботи.



«Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали», - повідомив Кличко.



Він також назвав важливим фактором для початку опалювального сезону економію електроенергії.



«Установи соціальної сфери ми почали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато хто оснащений індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально», - резюмував Кличко.