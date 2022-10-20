РФ перекинула з Сирії в Україну систему ППО та понад тисячу військових — The New York Times

Росія перекинула з Сирії в Україну систему ППО С-300 та понад тисячу військових. Про це повідомляє The New York Times.



Цю інформацію підтвердили три джерела на Близькому Сході — двоє західних дипломатів та ізраїльський військовий.



Зазначається, що в Україні російські війська використовують комплекси С-300, зокрема, для ударів по наземних цілях. Це відбувалося у перші дні масованих ракетних ударів, які розпочалися 10 жовтня.



Крім того, йдеться про відправлення в Україну з Сирії двох батальйонів (1200-1600 осіб). Одне з джерел вважає, що йдеться про набагато більшу кількість військових. Крім того, в Україну вирушили кілька командирів, які служили у Сирії.