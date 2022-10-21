Аграрні навчальні заклади Луганщини окупанти перепрофілюють на військові

21 жовтня 2022, 08:56

Аграрні навчальні заклади Луганщини окупанти перепрофілюють на військові

Аграрні навчальні заклади Луганської області перепрофілюють окупанти на військові. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що окупантами зменшено кількість цивільних навчальних закладів у Луганській області, а Біловодський аграрний коледж перейменовано на «Козачий професійний кадетський коледж імені Павла Дремова». Гайдай припускає, що навчальний заклад перейменували на честь бойовика угруповання «ЛНР» із позивним «Батя».

Населення ж на окупованих територіях сходу країни, за його інформацією, окупанти розповідають, що запровадження військового стану на території так званої «ЛНР» є частиною процесу інтеграції до складу РФ і нововведень для цивільного населення не буде.

«Окрім контролю за телефонними переговорами, повідомленнями в Інтернеті, перевірок поштових відправлень затримання на вулиці до 30 діб, офіційного обмеження виїзду, обшуку транспортних засобів, заборони страйків, обмеження вибору місця проживання, примусового відселення. Як-то кажуть: «Оснований для паники нет», - написав Гайдай.

Також Гайдай розповів, що окупанти відзвітували про 98% готовності до опалювального сезону у Луганську, Алчевську, Антрациті, Первомайську та Ровеньках.

«Захоплені у 2022 році міста окупаційна влада не враховувала навесні, не вважає за потребу щось робити там і дотепер. В жодному із них централізованого опалення цьогоріч не буде. А це – не одна тисяча багатоповерхівок. Їх мешканці очікують на «русскую зиму», - повідомив голова Луганської ОВА.

Практично завершивши часткову мобілізацію в РФ, примусове вручення повісток громадянам на Луганщині, як пише Гайдай, не припинилося. Він розповів, що чоловіки призовного віку закінчуються, а черга може дійти до кадетів.

Сергій Гайдай також розповів, що 20 жовтня Сили оборони України відбили чергову атаку окупантів Білогорівки. Авіація ЗСУ протягом доби завдала 5 ударів - по 3 опорних пунктах та районах зосередження озброєння та військової техніки та 2 позиціям зенітних ракетних комплексів військ РФ, а підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА.

Військові ракетних військ та артилерії ЗСУ, як написав Гайдай, вдарили по чотирьох пунктах управління, семи районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, засобів ППО, мосту та понтонної переправи російських військ.

«Із різних видів озброєння росіяни обстріляли населені пункти:

- на Куп’янському та Лиманському напрямках: Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка, Торське;

- на Бахмутському напрямку: Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Соледар, Спірне, Іванград та Яковлівка», - розповів Сергій Гайдай.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна обстріли на Донбасі окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:53
Угрупування «ДНР» повідомило, скільки людей хоче звільнити з полону
11:08
Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»
10:24
У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг
09:49
«ДНР» та «ЛНР» назвали кількість загиблих та поранених за добу
08:56
Аграрні навчальні заклади Луганщини окупанти перепрофілюють на військові
08:43
Четверо людей загинули та десять поранено під час обстрілу переправи у Херсоні, кажуть окупанти
00:16
Загроза нового наступу з Білорусі зростає — головне за день ►
22:53
В Криму — передвоєнний стан. Що це означає для мешканців півострова? ►
20:46
Зеленський попередив про можливе підрив дамби Каховської ГЕС російськими військами
17:33
У «ДНР» заявили про поранення жінки в Донецьку через обстріл
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
15:20
«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації
15:00
«ЛНР»: У ході обстрілу Брянки загинула людина, ще одна отримала поранення
14:59
Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині
Всі новини
12:53
Угрупування «ДНР» повідомило, скільки людей хоче звільнити з полону
12:42
Міськрада: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла
12:29
У Лимані консервують уцілілі будинки
12:25
Питання можливого підриву греблі Каховської ГЕС буде розглянуто на засіданні Ставки Зеленского
12:08
Внаслідок повторного удару по Харкову 3 особи отримали поранення
11:56
«Укренерго» знову вводить обмеження енергопостачання у Києві та чотирьох областях
11:40
У Лиманській громаді через обстріл одна людина загинула, ще одна поранена
11:19
«Як справи в Бахмуті?» Маск та Медведєв обмінялися коментарями у Twitter
11:10
Опалювальний сезон: Кириленко розповів, що чекає на жителів Донеччини
11:08
Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»
10:44
ВСУ про удар по Антонівському мосту: Вогонь вівся під час комендантської години, цивільні не постраждали
10:38
Окупанти за добу знищили 19 цивільних обʼєктів Донецької області
10:24
У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг
10:19
Лях про ситуацію у Слов'янську: Хотілося б сказати — приїжджайте додому
09:55
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв ракетами, влучили у колишній авторинок
Всі новини
ВІДЕО
Загроза нового наступу з Білорусі зростає — головне за день ►
21 жовтня, 00:16
В Криму — передвоєнний стан. Що це означає для мешканців півострова? ►
20 жовтня, 22:53
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
20 жовтня, 14:32

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама