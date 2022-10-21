Аграрні навчальні заклади Луганщини окупанти перепрофілюють на військові

Аграрні навчальні заклади Луганської області перепрофілюють окупанти на військові. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він розповів, що окупантами зменшено кількість цивільних навчальних закладів у Луганській області, а Біловодський аграрний коледж перейменовано на «Козачий професійний кадетський коледж імені Павла Дремова». Гайдай припускає, що навчальний заклад перейменували на честь бойовика угруповання «ЛНР» із позивним «Батя».

Населення ж на окупованих територіях сходу країни, за його інформацією, окупанти розповідають, що запровадження військового стану на території так званої «ЛНР» є частиною процесу інтеграції до складу РФ і нововведень для цивільного населення не буде.

«Окрім контролю за телефонними переговорами, повідомленнями в Інтернеті, перевірок поштових відправлень затримання на вулиці до 30 діб, офіційного обмеження виїзду, обшуку транспортних засобів, заборони страйків, обмеження вибору місця проживання, примусового відселення. Як-то кажуть: «Оснований для паники нет», - написав Гайдай.



Також Гайдай розповів, що окупанти відзвітували про 98% готовності до опалювального сезону у Луганську, Алчевську, Антрациті, Первомайську та Ровеньках.

«Захоплені у 2022 році міста окупаційна влада не враховувала навесні, не вважає за потребу щось робити там і дотепер. В жодному із них централізованого опалення цьогоріч не буде. А це – не одна тисяча багатоповерхівок. Їх мешканці очікують на «русскую зиму», - повідомив голова Луганської ОВА.



Практично завершивши часткову мобілізацію в РФ, примусове вручення повісток громадянам на Луганщині, як пише Гайдай, не припинилося. Він розповів, що чоловіки призовного віку закінчуються, а черга може дійти до кадетів.

Сергій Гайдай також розповів, що 20 жовтня Сили оборони України відбили чергову атаку окупантів Білогорівки. Авіація ЗСУ протягом доби завдала 5 ударів - по 3 опорних пунктах та районах зосередження озброєння та військової техніки та 2 позиціям зенітних ракетних комплексів військ РФ, а підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА.

Військові ракетних військ та артилерії ЗСУ, як написав Гайдай, вдарили по чотирьох пунктах управління, семи районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, засобів ППО, мосту та понтонної переправи російських військ.

«Із різних видів озброєння росіяни обстріляли населені пункти:

- на Куп’янському та Лиманському напрямках: Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка, Торське;

- на Бахмутському напрямку: Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Соледар, Спірне, Іванград та Яковлівка», - розповів Сергій Гайдай.

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