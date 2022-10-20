«ДНР» затримала жителя Маріуполя за звинуваченням у тероризмі

«МДБ ДНР» затримала мешканця селища Кам'янськ Кальміуського району Маріуполя Зайцева Віктора Володимировича, 1976 року народження за звинуваченням у тероризмі.



Зайцева звинувачують у підготовці терористичного акту у будівлі адміністрації Маріуполя у разі окупації міста російськими силами за грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Нібито він співпрацював із співробітником СБУ на ім'я Сергій з лютого 2022 року.



Стверджується, що під час обшуку за місцем проживання знайшли саморобний вибуховий пристрій.