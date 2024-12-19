Люди у військовій формі разом із поліцією намагалися дістати водія авто за допомогою вогню — Міноборони відреагувало

У мережі з'явилося відео, на якому група військових та поліцейських намагаються вигнати водія з автомобіля за допомогою інструментів та вогню. Стверджується, що інцидент зафіксовано у Вишгороді Київської області.



Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою, якою категорично засудило «будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у ЗСУ».



«…Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку та встановлює осіб, причетних до цієї ситуації», — йдеться у заяві міністерства.



Зазначається, що всіх причетних до цього інциденту буде притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства України.



«Подібні дії неприпустимі та підривають довіру до Збройних Сил та сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю», — наголошується в заяві.

Раніше в мережі повідомили про стрілянину, що сталася на Київщині нібито за участю представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).