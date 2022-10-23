У всіх регіонах, які вчора атакувала Росія, відновлено можливість постачання електрики

В усіх регіонах України, які стали мішенню російської терористичної атаки на інфраструктуру 22 жовтня, відновлено технічну можливість постачання електрики. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня.



Він подякував усім, хто «працював безперервно, щоб дати людям світло».



«Звичайно, у багатьох містах та районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться для того, щоб у всіх наших людей був доступ до енергії — в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі», — пояснив Зеленський.



Він знову закликав українців економити електроенергію та дбайливо ставитися до енергоспоживання у публічному просторі.



Також президент зазначив, що на деокупованих територіях щодня тривають роботи щодо відновлення критичної інфраструктури.



«Щодня я отримую нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Лише сьогодні та лише у двох районах Харківської області 346 абонентів — знову з газом. Місто Вовчанськ – ще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм – ще 300 абонентів з електрикою», – перерахував Зеленський.

Через російські ракетні удари по критичній інфраструктурі України 22 жовтня без електрики залишилося 2,7 мільйона абонентів, до вечора того ж дня світло вдалося повернути половині з них. Обстріляли енергетичну інфраструктуру у Волинській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Миколаївській, Хмельницькій областях, у низці регіонів ракети вдалося збити.