Українців закликали обмежити споживання електроенергії 20 жовтня

19 жовтня 2022, 21:22

Українців закликали обмежити споживання електроенергії 20 жовтня

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.

«Щойно провели нараду з Міненерго та всіма головами військових адміністрацій. У нас завтра буде дуже тяжкий день. Хотів би, щоб усі, хто дивиться нас, це розуміли… Я звертаюся до всіх українців: завтра потрібно і ми дуже просимо – з 7.00 до 23.00 мінімізувати використання електроенергії. Це стосується кожної області», – заявив Тимошенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Компанія «Укренерго» також попередила про можливі обмеження споживання ресурсу 20 жовтня через пошкодження енергооб'єктів російськими ракетними атаками.

«20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7.00 ранку до 22.00 вечора. Відключення будуть почергові – тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

В «Укренерго» уточнили, що інформацію про час та місце обмежень споживачі мають дізнаватися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго), які можна знайти, зокрема, на сайті міністерства енергетики.

Як зазначається у повідомленні, обмеження – це вимушений крок.

«19 жовтня ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував громадянську енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано», – пояснили свої дії в Укренерго.

Там звернули увагу, що з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак російських військ більше, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня енергопостачання відновили за 2 дні, а з 13 жовтня диспетчерський центр «Укренерго» не застосовував графіків примусових обмежень.

Причиною можливих обмежень у четвер, 20 жовтня, оператор системи передачі називає дефіцит потужності в системі та припускає, що з настанням холодів ще звертатиметься до українців з проханням економити електроенергію.

Там також порадили до ранку зарядити телефони, пауербанки, мати запас води, ліхтарики, батарейки до них та теплі речі.

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