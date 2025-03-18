Російські Z-пабліки пишуть про наступ ЗСУ на кордоні з Бєлгородською областю РФ

Російські z-канали повідомляють про наступальні дії ЗСУ на кордоні Бєлгородської області РФ. Карта МІГ Росії/Телеграм

ЗСУ розпочали наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю. Про це повідомляють російські Z-канали.

За даними військкорів, у ніч проти 18 березня українські військові почали стягувати техніку та особовий склад до ділянки кордону, де стикаються Бєлгородська та Курська області.

За даними каналу «Військори російської весни», в атаку було кинуто кілька танків та піхоту на квадроциклах. На ранок 18 березня стало відомо, що в районі працюють засоби далекого ураження, ЗСУ використовують важку бронетехніку, у тому числі машини розмінування.

Канал «Архангел спецназу» повідомляє, що прориву лінії оборони не допущено. «На даний момент триває активна робота артилерії», — пише канал.

Основний удар припав на населений пункт Графівка Краснояружського району — про це повідомляють «Два майори» та «Записки ветерана».

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив атаку на Краснояружський район. За його словами, в районі села Графівка на вибуховому пристрої вибухнув службовий автобус — постраждали дві жінки та чоловік.

Також повідомляється про атаку дронів у цьому районі — за даними «Бази», БПЛА влучив у вантажівку, що рухалася, водій дістав поранення. У Красной Ярузі дрон упав поруч із резервним трансформатором, він спалахнув. У районі села Степове дрон влучив у легковий автомобіль, що рухався.

Водночас, український моніторинговий канал «Донбас» сьогодні вранці повідомив, що ніякого наступу на Бєлгород немає.

«Наступ на Бєлгород — марення. Не слухайте нікого», — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від військових відомств РФ і України на цю годину немає.