Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров

24 жовтня 2022, 13:51

Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров

Російські війська взяли в полон дітей із окупованого ними Енергодару. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив спочатку окупанти на захопленій ними частині Запорізької області анонсували відправку дітей на «відпочинок» та «навчання» до Криму та РФ, а тепер, коли діти з Енергодару перебувають у Краснодарському краї, посилають батькам повідомлення, що їхні діти затримуються у Росії на невизначений термін.

Федоров розповів, що з Енергодару до Криму, Краснодара, Тули та Волгограда окупанти мали намір відправити дітей з Мелітополя, але, за його словами, опір батьків не дав їм це зробити.

У мерії Мелітополя закликали всіх батьків із тимчасово окупованих територій не віддавати своїх дітей до рук окупантів, бо є висока ймовірність того, що загарбники утримуватимуть дітей як живий щит і не повернуть додому.

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