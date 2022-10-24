Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров

Российские войска взяли в плен детей из оккупированного ими Энергодара. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он отметил сначала оккупанты на захваченной ими части Запорожской области анонсировали отправку детей на «отдых» и «обучение» в Крым и РФ, а теперь, когда дети из Энергодара находятся в Краснодарском крае, посылают родителям сообщения, что их дети задерживаются в России на неопределенный срок.



Федоров рассказал, что до Энергодара в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград оккупанты намеревались отправить детей из Мелитополя, но, по его словам, сопротивление родителей не дало им это сделать.



В мэрии Мелитополя призвали всех родителей с временно оккупированных территорий не отдавать своих детей в руки оккупантов, потому как есть высокая вероятность того, что захватчики будут удерживать детей как живой щит и не вернут домой.

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