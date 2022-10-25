Окупанти обстріляли 19 житлових будинків на Донеччині за добу

Російська армія минулої доби здійснила 15 вогневих атак території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені.



Обстрілювали окупанти регіон РСЗВ «Град», «Ураган» та артилерією.

Удари завдано по 8 населених пунктах – містах Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Очеретине, Велика Новосілка, селам Дружба, Карлівка.

Зруйновано та пошкоджено армією РФ 20 цивільних об'єктів, з них 19 житлових будинків та лінія електропередач.

«Знову під ворожим вогнем Бахмут. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню «Град». Вбили 4 цивільних мешканців. Також росіяни продовжують атакувати населений пункт з артилерії. Є загиблі та травмовані. Загалом за добу атак в місті пошкоджено 6 приватних і 3 багатоквартирних будинки», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 230 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 26 000 осіб, у тому числі 4075 дітей, 1541 людей з інвалідністю.

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